Mémona Hintermann : son bouleversant récit sur la tentative de suicide de son mari (Exclu vidéo)

Mémona Hintermann est l'invitée de Jacques Sanchez dans son émission "Face aux médias". Si la journaliste de 69 ans fait la Une de l'actualité, c'est pour la sortie de son livre témoignage "Je n'ai pas su voir ni entendre" dans lequel elle brise le tabou du suicide et raconte la tentative de suicide de son mari en septembre 2020 dans les Landes. Dans un extrait que nous vous dévoilons en exclusivité, Mémona Hintermann revient sur cette épreuve.

C'est son fils Hugo qui l'a découvert dans le coma, dans sa voiture sur une plage de Seignosse. "Entre sa disparition et la découverte, il y a eu la soirée, puis la nuit (...) Les minutes, les heures et les secondes sont interminables", dit-elle. Et de poursuivre : "Je n'ai pas vu qu'il dégringolait". Elle précise ensuite que pendant le premier confinement, ils ont été séparés physiquement et involontairement. De leur rencontre, elle se souvient : "Ce n'était pas réellement un coup de foudre (...) Il y avait une sorte de familiarité (...) Je l'ai aimé assez vite, j'ai eu confiance en lui vite", confie-t-elle.

"C'était une vraie dépression"

Pourquoi en est-il arrivé là ? "C'est un homme qui s'est effondré littéralement (...) Ce n'est pas facile de voir les signes et je m'en suis énormément voulu. Je me suis dit : "Je suis une imbécile'. Parce que franchement, avec ce qu'il m'a dit, ce qu'il me disait comme énormités, on aurait dû se dire que c'était beaucoup plus que de petites escarmouches d'un couple qui ne va pas très bien, qui se lance des piques, ce n'était pas ça ! C'était une vraie dépression", répond-elle. Et aujourd'hui, comment se remettent-ils de cette épreuve ? "On s'aime énormément (...) C'est à moi de l'aider comme il m'a tant aidée", conclut-elle.

Par Non Stop People TV