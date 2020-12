Mennel : les internautes agacés par son passage dans "Sept à Huit"

Dans "Sept à Huit" ce dimanche 6 décembre 2020, le fameux portrait de la semaine était consacré à Mennel. Deux ans après le scandale qui avait conduit à son éviction de l'émission "The Voice", la jeune femme a signé son grand retour sur TF1. En 2018, la chanteuse s'était retrouvée au coeur d'une polémique, quand, durant son passage dans le célèbre télécrochet, des internautes proches de l’extrême droite ont retrouvé des tweets de la jeune femme, datant de 2016, faisant référence aux terribles attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray. Dans ces tweets, Mennel se lâchait avec des phrases comme "Les vrais terroristes, c’est notre gouvernement" qui avaient littéralement choqué la toile.



Face à Audrey Crespo-Mara, Mennel a enfin pu s'exprimer : "Ce que je voulais dire c’est que j’étais hyper en colère et que ça m’énervait que toujours il y ait des amalgames qui soient faits entre les religions et les personnes qui font des choses horribles" a-t-elle avancé. "Je regrette d’avoir été jugée aussi rapidement. J’ai même pas eu mon mot à dire en fait (…) Je n’ai pas eu ma chance, c’était déjà trop tard. J’ai été boycottée, clairement, comme on veut éradiquer la peste, j’ai été mise sur le côté… et tout tombait à l’eau" a-t-elle déploré.

Mennel vivement critiquée sur Twitter

Cette apparition télévisée n'a pas vraiment convaincu les téléspectateurs. Ces derniers accusent en effet la jeune femme qui a récemment décidé de retirer son turban, de chercher à nouveau le buzz et la gloire. "J'avais trouvé sa voix et sa version de hallelujah en arabe tellement belle mais la je la trouve insupportable... Concentre-toi sur ta musique" , "Est-ce sincère son discours. Moi j’ai un doute. Elle a quand même eu des discours horribles et là elle fait la gentille qui a été une victime. J’ai du mal avec sa repentance" , "Je suis un peu déçu de comment Mennel a changé de discours ce n’est pas le fait qu’elle ne porte plus son voile qui me dérange mais comment elle a changé pour les médias français" ,"Enlever le voile juste pour vendre des albums c'est pas terrible, elle suit le sens du vent juste pour l'argent. Je trouve Mennel super hypocrite" peut-on lire sur le réseau social.



Je suis un peu déçu de comment #Mennel à changer de discours ce n’est pas le fait qu’elle ne porte plus son voile qui me dérange mais comment elle a changer pour les médias français #7a8 #septahuit — Myr38 (@Myr382) December 6, 2020

#septahuit est-ce sincère son discours. Moi j’ai un doute . Elle a quand même eu des discours horrible et là elle fait la gentille qui a été une victime. J’ai du mal avec sa repentance — Chaton (@KIKINE76450) December 6, 2020

Enlever le voile juste pour vendre des albums c'est pas terrible, elle suit le sens du vent juste pour l'argent.

Je trouve #menel super hypocrite.

Mais bon elle a sans doute raison, être célèbre et gagner de l'argent c'est plus important que d'avoir des convictions. #septahuit pic.twitter.com/WKzk3QOVpd — Super Dupont (@SuperDupont19) December 6, 2020

Mennel et la soif du succès #septahuit — Twikcy (@jmfd_ta) December 6, 2020

Par E.S.