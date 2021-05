Mention particulière : Hélène de Fougerolles et Bruno Salomone se livrent sur les dessous de leur relation

Ce lundi 10 mai 2021, TF1 diffuse la suite des aventures de Laura Carmin dans la fiction "Mention particulière". Baptisé "Mention particulière, Bienvenue dans la vie d'adultes", le téléfilm se déroule donc quatre ans après l'obtention du bac de la jeune fille atteinte de trisomie 21, au moment où elle se lance dans la vie active. L'occasion pour le joyeux casting de se retrouver après le succès du premier volet.



Hélène de Fougerolles et Bruno Salomone qui incarnent Fanny et Jérôme Carmin, les parents de Laura, se confient à quelques heures de la diffusion, sur leur relation. Nous apprenons donc qu'ils sont restes en contact depuis le premier téléfilm. "Marie (Marie Dal Zotto, l'interprète de Laura, ndlr) avait créé un groupe WhatsApp après le premier opus et on s'est tous écrits pendant trois ans. Le jour des retrouvailles, pour être tout à fait honnêtes, on n'a pas vraiment respecté les gestes barrière ! Marie s'est jeté à nos cous, c'est pour ça qu'on l'aime !" explique Hélène de Fougerolles.

"On ne peut pas ne pas rester en lien avec Marie ! Elle nous appelle "Maman" et "Papa" dans la vraie vie, ce qui est toujours délicat par rapport à ses parents. C'est l'actrice la plus optimiste avec qui j'ai travaillé. Elle nous rappelle sans arrêt le plaisir que l'on doit avoir d'être là. Le réalisateur avait pris le parti de la traiter comme les autres comédiens, sans l'infantiliser, et je trouve qu'elle a gravi pas mal de marches dans cet épisode" ajoute Bruno Salomone.

"Bruno est quelqu'un de profondément gentil"

L'actrice de 48 ans révèle ensuite que la joyeuse famille s'est instantanément recréée : "Avec Bruno, on est deux gamins. On envoie des vannes sans arrêt, parfois assez triviales, c'est vrai. Marie a un peu honte sur le coup, mais ça la fait marrer ! Bruno est quelqu'un de profondément gentil, qui n'a pas d'ego. D'ailleurs je me demande comment on peut être acteur en en ayant aussi peu !". Et son collègue de répondre : "Oh, c'est gentil ça ! La vérité, c'est que j'ai tellement conscience de tout ce que je ne sais pas que je ne vois pas comment faire autrement ! Quant à la gentillesse, si on me marche sur les pieds, je ne vais pas dire merci, évidemment ! En revanche, j'essaie d'être bienveillant. De l'ego, j'en ai puisque je fais ce métier, mais ça me met toujours mal à l'aise d'être mieux traité que quelqu'un d'autre sur un plateau".

Hélène de Fougerolles explique enfin en quoi son histoire personnelle résonne dans le téléfilm : "Comme le personnage de Bruno, j'ai eu tendance à être dans l'ultra-protection avec ma fille. Peut-être trop... Mais ce qu'il y a de bien dans ma situation, c'est que son père et sa belle-mère, eux, lui demandent de recommencer jusqu'à ce qu'elle y arrive. Ils lui ont même fait faire du ski ou du saut en deltaplane."

Par E.S.