Meurtres au paradis : la série s’est inspirée d’un crime sordide 

Depuis plusieurs années maintenant, Meurtres au paradis est diffusé sur France 2. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le succès qui manque à l'instar de Meurtre à Tahiti, diffusé sur France 3. Et pour cause, la série franco-britannique en est actuellement à sa neuvième saison, la dixième est en tournage en Guadeloupe.

Le succès est indéniablement dû aux enquêtes que doivent résoudre l'inspecteur Jack Mooney et la sergente Madeleine Dumas. Le réalisateur Robert Thorogood s'est inspiré d'un fait divers bien réel pour créer la série, ce qui fait sans aucun doute le succès de la série à l'heure actuelle.

un crime sordide à l'origine

En effet, lors de la Coupe du monde de cricket en 2007 qui se passait alors dans les Caraïbes, l'entraîneur de l'équipe du Pakistan a été retrouvé mort. Les circonstances de sa mort sont alors plus que suspectes. Au vu de la nationalité anglaise de la victime, la police britannique a été envoyée sur les lieux pour enquêter.

La série est diffusée depuis 2013 sur France 2, qui a récemment bouleversé son programme en hommage aux soignants, mais les audiences n'ont pas été tout de suite au rendez-vous. Il faudra attendre la saison 3 pour que ces dernières commencent à décoller et atteignent des records comme aujourd'hui, rassemblant en moyenne 3,5 millions de téléspectateurs. Malgré le succès très honorable, en Angleterre la série cartonne beaucoup plus. En octobre 2011 lors de son lancement sur la BBC One "death in Paradise" a rassemblé 8,5 millions de téléspectateurs !

Par J.F.