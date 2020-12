Michael Schumacher : Jean Todt se confie avec émotion sur l'ancien pilote

Dans quelques jours, cela fera sept ans que Michael Schumacher a eu son terrible accident de ski. L'ancien champion de Formule 1 est désormais en convalescence chez lui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le mystère autour de son état de santé reste entier. L'un des seuls privilégiés à pouvoir rendre visite à son ami n'est autre que son ancien patron chez Ferrari Jean Todt, désormais président de la Fédération internationale de l'automobile.

Interrogé par RTL en novembre dernier, il avait donné quelques nouvelles rassurantes sur l'état de santé de son ami : "Je le vois très souvent, une à deux fois par mois. Ma réponse est toujours la même : il se bat et on ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s'améliorent".

"C’est un peu comme la famille"

Invité sur le plateau de C à Vous ce jeudi 10 décembre, Jean Todt a une nouvelle fois fait quelques déclarations concernant Michael Schumacher et ces dernières ont particulièrement ému Anne-Elisabeth Lemoine. "C’est un peu comme la famille, donc on a plaisir à partager des moments avec les gens qu’on aime. J’aime Michael, j’aime sa femme, Corinna, ses enfants…". La chroniqueuse Marion Ruggieri a souligné qu'ensemble, ils avaient "soulevé des montagnes". Face à cette déclaration, Jean Todt a réagi : "on continue à en soulever, mais des différentes".

Il a ensuite voulu terminer sur une note positive en dévoilant une bonne nouvelle, l'arrivée du fils de Michael Schumacher, Mick en Formule 1 dès la saison prochaine qui courra pour l'écurie Haas : "Mick courra l’année prochaine en Formule 1, dans l’équipe où a couru Romain (Grosjean, ndlr) pendant six ans".

Par J.F.