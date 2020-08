Michael Youn : ce voyage de noces qui a mal tourné

Initialement prévue le 25 mars 2020, la sortie de "Divorce Club", troisième film de Michael Youn en tant que réalisateur, a finalement eu lieu mi-juillet au cinéma confinement oblige. Au cours de la promotion de cette comédie portée par Arnaud Ducret, celui qui était aux commandes du "Morning Live" a fait quelques révélations. Sur le plateau de "C à Vous" en juin dernier, il confiait avoir découvert l’infidélité de sa femme de l’époque dans les magazines people. Dans un épisode de "Je t’aime etc" enregistré durant la promotion et diffusé mercredi 19 août, Michael Youn a révélé avoir vécu un voyage de noces qui lui a laissé un goût amer. Et il en explique la raison.

Une situation imprévue et inédite

S’il file aujourd’hui le parfait amour avec Isabelle Funaro, la mère de ses deux enfants Seven et Stellar, il n’en a pas toujours été de même pour Michael Youn. Face à Daphné Bürki il confie avoir vécu un voyage de noces peu ordinaire. S’il ne donne pas le nom de sa compagne à cette période, il précise que la lune de miel a eu lieu avant la cérémonie "pour des raisons de planning". Le couple prend alors la destination de Tahiti. Mais sur place, rien ne se passe comme prévu. "La personne, au bout de deux jours, a été rappelée pour les fameux recall de casting. Je lui ai dit ‘Mais on est en voyage de noces, tu vas pas me laisser moi, tout seul, à Tahiti'". Mais elle le fait quand même. Une situation imprévue qui laisse Michael Youn dans l’embarras. "Je peux vous dire que quand vous êtes tout seul àTahiti, entouré par des Asiatiques qui sont tous en voyage de noces, vous chopez le professeur de plongée et vous lui dites ‘Toi tu vas devenir mon meilleur ami, je ne vais pas te quitter’" se souvient Michael Youn visiblement amusé.

Par Valentine V.