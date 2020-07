Michael Youn : cette "surprise" qu'il a eu en rencontrant une femme

Dans "Vendredi tout est permis" ce 3 juillet, Michael Youn s'apprête à réaliser plusieurs défis avec ses camarades. L'ancien trublion du "Morning Live" qui a relevé un certain nombre de challenges improbables, ne devrait pas être dépaysé. A la télévision comme dans sa vie personnelle, le comédien ne manque pas d'histoires étonnantes. Dans une vidéo sur la chaîne YouTube de McFly & Carlito en 2018, Michael Youn s'était notamment confié sur une anecdote très privée. "J'ai goûté toutes les pommes qui sont sur l'arbre", a-t-il prévenu. Lorsqu'il n'était pas encore connu et vivait à Cannes en colocation avec un ami, Michael Youn est revenu sur une soirée en discothèque où il a fait la rencontre d'une jeune femme.

"J'ai une petite surprise"

Michael Youn séduit alors la jeune femme prénommée Stéphanie : "Je drague une meuf, qui s'appelait Stéphanie, qui était magnifique, grande, super bitch. Je la ramène chez moi, j'habitais en coloc à l'époque, dans ma chambre". Mais la suite a réservé des surprises au jeune homme. "On se chauffe, et elle me dit : 'J'ai une petite surprise'. Elle était en jean, et là, elle baisse son jean, enlève sa culotte et elle me sort du mandrin de 24'', a lâché Michael Youn qui a découvert qu'il s'agissait d'une personne transgenre. Mais cela n'a pas découragé le comédien : "Je lui dis : 'Ecoute, tu me plaisais quand tu t'appelais Stéphanie. Il n'y a pas de raison que tu ne me plaises plus maintenant que tu t'appelles Stéphane".

Par Marie Merlet