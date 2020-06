Michaël Youn : La raison de sa brouille avec Yelle dévoilée

Michaël Youn revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau projet. En effet, le 14 juillet prochain sortira au cinéma "Divorce Club", un film que l'humoriste a réalisé et dans lequel Arnaud Ducret tient le rôle principal. Initialement, le long-métrage devait sortir plus tôt, mais la crise du coronavirus a bousculé sa programmation, notamment avec la fermeture des cinémas.

Ce projet, Michaël Youn en parlait déjà en février 2018 dans une interview qu'il avait accordée au site "24 Matin". "Je vais réaliser un film qui s'appelle 'Divorce Club', c'est un peu comme 'Fight Club', sauf que là, ils ne se battent pas, ils divorcent !" expliquait-il. Et de pousuivre : "C'est un club pour divorcés qui s'entraident et se soutiennent, parce qu'aujourd'hui en cas de divorce, les hommes sont devenus les véritables parents pauvres et les victimes en cas de divorce. Aujourd'hui, les femmes obtiennent tout : l'argent, les enfants, la maison...".

"Elle est partie aux urgences"

Michaël Youn a choisi le plateau de "C à Vous" sur France 5 pour parler de ce film. Ainsi, il était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine jeudi 25 juin, aux côtés d'Arnaud Ducret. En évoquant le grand prix du jury de l'Alpe d'Huez que son long-métrage a remporté en mars dernier, l'humoriste s'est remémoré une scène en coulisses lors des NRJ Music Awards en 2008. Sa chanson avec la chanteuse Yelle "Parle à ma main" avait été sacrée clip de l'année. Mais depuis cette consécration, la chanteuse ne lui parle plus. "Je monte sur scène, donc j'avais pris la récompense du meilleur clip de l'année pour 'Parle à ma main', et je récompense la planète entière, tous les mecs qui ont participé à la musique, les attachés de presse, Warner, tout le monde et j'oublie que j'ai fait quand même cette chanson avec Yelle", a-t-il raconté.

Et de poursuivre : "Je descends de scène, on est dans la loge, tout le monde est super content et je dis : 'Vous avez vu ? J'ai remercié tout le monde' et elle me dit : 'Sauf moi quoi'. J'ai le NRJ Awards dans les mains et je lui dis : 'Bon bah tiens' et je voulais lui donner, je le lui ai lancé au travers du visage. Je lui ai ouvert l'arcade sourcilière et au total, elle est partie aux urgences. Elle ne m'a plus jamais adressé la parole depuis".

Par Non Stop People TV