Michaël Youn : Magloire revient sur leurs folles années au "Morning Live" (Exclu vidéo)

Ce jeudi 5 novembre, Evelyne Thomas a invité Magloire à participer à son émission diffusée du lundi au jeudi sur Non Stop People. Pendant cet échange, il a évoqué différents sujets, notamment celui sur la grossophobie. Il a ainsi raconté avoir été victime d'insultes à ce sujet dans une "très grosse" radio. "Un homme s'est permis de m'insulter à l'accueil, ça m'a fait pleurer. Il m'a dit que j'avais encore bouffé le chien. Je n'ai pas trouvé ça super, ça m'a fait pleurer comme un enfant. De là, j'ai dit stop".

"Le type est habité..."

Dans ce même entretien, Magloire est revenu sur les années qu'il a passées aux côtés de Michaël Youn dans l'émission "Morning Live" diffusée de 2000 à 2003 sur M6. "Une pure folie", dit-il dans un extrait inédit. Comment a-t-il été approché pour participer à ce programme ? "Deux ans d'abord de Fun TV. On sait que Fun TV va faire un Morning qui va sans doute être diffusé sur M6. Michaël Youn débarque (...) Ça ne marche pas tout de suite. C'est une folie tout de suite. Le type est habité, il sort de Skyrock et personne ne pouvait imaginer que ça allait prendre cette ampleur-là (...) Dans les cours d'école, et c'est ça la vraie résonance, c'est que tout le monde commençait à dire 'Morning Live, l'émission qui réveille tes voisins' (...) On a commencé à nous regarder, y compris la direction qui disait : 'Quand même, il ne faudrait pas aller trop loin'. Et on est allé plus loin", répond-t-il.

Pendant l'émission, Michaël Youn et son équipe n'hésitait pas à relever des défis parfois fous. "On n'était plutôt généreux de nos plastiques, donc c'est vrai que ça nous dérangeait pas de choquer un petit peu en nous baladant tout nu", se souvient Magloire. N'avait-il aucune limite ? "Michaël Youn est un bourreau de travail qui arrive à nous persuader de le faire (...) C'était tellement dingue ! Comment on peut dire non à Michaël Youn ?" s'interroge-t-il. Malgré la fin de leur collaboration, Magloire a toujours pu compter sur Michaël Youn, notamment quand il a été "au fond du trou". Et de conclure par ces mots : "Il a été là, il est là et il sera là".

