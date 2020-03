Michaël Youn présente sa fille lors d'une émission pendant le confinement

Le monde tourne au ralenti et doit se réinventer. Depuis l'annonce du confinement de la France par Emmanuel Macron le 17 mars, les personnes sont invitées à rester chez elles pour éviter la propagation du coronavirus et sauver des vies. Certes, quelques exceptions sont autorisées, comme celle de se rendre au travail si le télé-travail n'est pas possible. Si les plateaux télé sont quasiment désertiques, ce n'est pas pour autant que les animateurs ne présentent pas leurs émissions. En effet, Cyril Hanouna a pris la grande décision d'animer seul tous les soirs "Touche pas à mon poste" depuis son salon. Arthur a suivi le même exemple et a proposé une émission inédite sur Facebook depuis chez lui. Ce jeudi 19 mars, Camille Lou, Artus, Inès Reg et Michaël Youn ont aidé Arthur depuis leur domicile à divertir les Français. De plus, le présentateur du Morning Night n'était pas seul face à sa caméra.... Sa fille Seven l'a accompagné tout au long de l'heure !

Un tendre duo

Un moment adorable ! Les téléspectateurs ont été surpris en découvrant la jeune fille assise sur les genoux de son père. Michael Youn a alors annoncé la raison de sa présence : "Elle avait absolument envie de faire un live avec Arthur.". Le comique a par la suite ajouté : "Pour des raisons professionnelles, j'ai commencé le confinement ce matin. J'ai plutôt l'impression d'être en week-end moi pour l'instant.". Cela lui permet donc de passer de précieux moments en famille. Il a également révélé son programme : "Famille, repos, week-end, bisous. On a joué aussi au Uno et puis on va faire des gâteaux, beaucoup de gâteaux. On compte prendre à peu près 30 kilos pendant ce confinement.". Les Internautes ont été séduits par ce duo père/fille très complice.

Par Solène Sab