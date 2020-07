Michaël Youn : Sa touchante déclaration d’amour à sa femme Isabelle Funaro

Michaël Youn enchaîne les confidences ces derniers jours sur son couple. Auprès de Gala il y a quelques jours, le comédien est revenu sur une période difficile avec sa femme Isabelle Funaro. En couple depuis 2008, les deux amoureux s’étaient séparés pendant quelques mois en 2017 avant de se remettre ensemble : "C'était dur. Avec Isabelle, on a beaucoup travaillé, parlé, communiqué... Au bout de dix ans de vie commune, on se dit des choses crues sur ce qui marche et ce qui ne marche plus". Et ce samedi 11 juillet, Michaël Youn était l’invité de Nikos Aliagas dans l’émission 50’Inside. L’occasion pour l’acteur de faire des confidences sur sa relation avec Isabelle Funaro en se souvenant du tournage de Fatal en 2010, où l’actrice jouait sa compagne : "La mère de mes enfants, ma douce. C'était à la fois et très agréable de jouer avec sa femme et très difficile. Parce que forcément, on importait un peu sur le plateau nos conflits de la maison".

Face à Nikos Aliagas, Michaël Youn n’a pas hésité à faire une touchante déclaration d’amour : "Je ne sais pas si c'est comme dans tous les couples. Moi, mes parents sont mariés depuis mai 1968, je trouve qu'ils ont toujours eu une relation, même si elle n'était pas idyllique, elle était relativement harmonieuse. Je ne veux pas dire que je leur en veux de m'avoir donné un exemple aussi positif, mais mon dieu, c'est le truc le plus dur à réussir dans la vie, c'est de vivre à deux... ou à quatre ou à trois, en fonction des enfants. Mais non l'amour ne part pas. Moi, je l'aime et je l'aimerai toute ma vie". Michaël Youn et Isabelle Funaro sont les heureux parents de deux enfants, une petite Seven âgée de 9 ans et un petit garçon prénommé Stellar né en juillet 2019.

Par Alexia Felix