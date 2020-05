Michael Youn se confie sur sa brève rupture avec Isabelle Funaro

Cela fait plusieurs années maintenant que Michael Youn a troqué son costume de comédien pour celui d'acteur. Il enchaîne les projets sur grands et petits écrans. On le retrouve ce mercredi sur France 2 dans le téléfilm "Deux gouttes d'eau", dans lequel il incarne le lieutenant Sam Barbieri. Mais Michael Youn, prêt à représenter la France à l'Eurovision ne s'est pas arrêté là. Il va dévoiler son nouveau film "Divorce Club" d'ici quelques semaines. Initialement prévu pour le 25 mars 2020, la sortie de son troisième film a été repoussé à cause de l'épidémie de coronavirus. Pour l'instant aucune date n'a pu être fixée. Les équipes de 50min Inside avaient rencontré le comédien, peu de temps avant le confinement.

"Je l'aimerai toute ma vie"

Michael Youn qui a récemment présenté ses enfants, s'est confié sur ce nouveau film et notamment sur la brève rupture avec sa femme qui lui a inspiré le scénario. Face à Nikos Aliagas, il raconte : "On a eu envie de faire un film qui tourne autour de 'c'est quoi être célibataire quand on ne le choisit pas', 'c'est quoi de couper un appart' en deux, couper des meubles, des enfants en deux'. C'est un film sur la séparation, c'est un film sur l'amour."

L'ancien animateur du Morning Live raconte ensuite le tournage de son premier film Fatal avec sa femme. "C'était à la fois et très agréable de tourner avec sa femme et très difficile parce que forcément on importait un petit peu sur les plateaux nos conflits de la maison. Mon Dieu, c'est le truc le plus dur à réussir dans la vie de vivre à deux... ou à quatre ou à trois en fonction des enfants. Mais l'amour ne part pas, moi je l'aime et je l'aimerai toute ma vie."

Par J.F.