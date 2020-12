Michel Boujenah contaminé par le coronavirus, il se confie à Laurent Delahousse

La pandémie de coronavirus n'épargne personne et fait des milliers de victimes à travers le monde. Les symptômes sont si variés que personne ne semble être égale face à ce virus. De nombreuses célébrités ont contracté la Covid-19 et ont choisi de révéler publiquement leur traumatisme. L'actrice américaine Alyssa Milano ainsi que d'autres ne cessent de mettre en garde contre ce terrible virus aux multiples conséquences. Ce dimanche 6 décembre, c'était au tour de Michel Boujenah de se livrer sur le plateau de "20h30 : le dimanche". L'humoriste, qui a toujours rêvé d'être médecin, a contracté le virus en mars dernier et a fait quelques confidences à Laurent Delahousse concernant cette épreuve.

"Je vous envoie le samu ou pas ?"

Michel Boujenah, qui a perdu quelques kilos à cause du coronavirus, a démarré avec une pointe d'humour : "Regarde comme j'ai maigri ! (...) J'ai perdu 5-6 kilos." Par ailleurs, l'humoriste a évoqué son envie de devenir médecin, s'il ne s'était pas tourné vers une carrière artistique. "C'est une drôle d'aventure. Si je n'étais pas tombé malade avec le théâtre, j'aurais été médecin. Je voulais être utile", a-t-il révélé à Laurent Delahousse. Il a par la suite partagé quelques mots sur l'épreuve qu'il a traversé en contractant le coronavirus. "J'étais très fatigué. J'ai eu beaucoup de chance par rapport à d'autres", a-t-il démarré avant de poursuivre : "J'ai vécu un film d'Hitchock parce que j'avais une pneumologue qui m'appelait le matin et le soir pour savoir s'il fallait m'hospitaliser. Je me disant : 'Quand je vais répondre elle va me dire : 'Je vous envoie le samu ou pas ?'" S'il a opté pour une toute autre carrière, il espère tout de même apporter un peu de réconfort avec le rire.

Par Solène Sab