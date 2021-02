Michel Cymes attaqué pour ses propos sur la Covid-19 : qu'en pense Patrick Pelloux ? (Exclu vidéo)

Jacques Sanchez reçoit Patrick Pelloux ce mercredi 17 février dans son émission "Face aux médias" diffusée sur Non Stop People. En exclusivité, nous vous dévoilons un extrait inédit de son passage dans le programme. Dans cette séquence, le célèbre urgentiste dévoile son tout nouveau projet, un livre baptisé "Urgences de vivre" disponible aux éditions du Cherche Midi. Il s'agit d'une partie de ses chroniques de "Charlie Hebdo", journal pour lequel il a travaillé pendant 13 ans. "C'était un recueil qu'on avait commencé à travailler après les attentats (...) Ce sont les chroniques qui avaient le plus plu. Ça faisait un pavé qui permet aux gens de voir le travail que j'ai fait chez 'Charlie Hebdo'", explique-t-il.

Et de poursuivre : "Mon rêve actuellement - il ne reviendra jamais - ça serait de retravailler avec ceux qui ont été tués à Charlie Hebdo, parce que c'était ça ma cam, c'était ça mon truc. Quand tu travailles dans une rédaction comme on travaillait avec Cabus, avec Georges Wolinski, avec Charb et d'un coup, tu devais remplir ton papier, et à chaque fois, j'étais le dernier à le remplir d'ailleurs, j'étais toujours à la bourre. C'était un bonheur. C'est ça qui me manque (...) Je suis un bien médiocre écrivain, mais l'écriture, c'est vraiment un truc extraordinaire".

"On s'est tous un peu trompé sur le truc..."

Dans ce même extrait, Patrick Pelloux donne son avis sur ces médecins qui font parler d'eux à la télévision avec la crise du coronavirus. C'est notamment le cas de Michel Cymes. Que pense-t-il de lui ? "J'ai beaucoup de respect pour Michel Cymes", confie-t-il.

Jacques Sanchez souligne qu'il a été "très attaqué" depuis le début du confinement. Ce à quoi le médecin lui répond : "Oui, mais c'est un tort. D'abord, parce qu'on s'est tous un peu trompé sur le truc et ce n'est pas une raison de jeter le bonhomme avec l'eau du bain (...) Avec cette crise, le niveau de connaissances médicales des Français et des Françaises a augmenté. Il a augmenté parce que, justement, vous avez quelque part des Cymes, des Gérald Kierzek qui donnent de bonnes informations et ça, je pense que c'est important".

