Michel Cymes : ce qu'il a prévu le jour où il se fera vacciner

Depuis quelques semaines maintenant, le sujet du vaccin fait débat. Deux clans s'affrontent entre les pros et les antis. En effet, de nombreux Français ne comprennent pas comment un vaccin a pu être mis au point aussi rapidement alors que dans certains cas, cela peut prendre plusieurs dizaines d'années. De nombreuses personnalités tentent donc de rassurer les citoyens sur le sujet et ainsi, les pousser à se faire vacciner afin de tenter de retrouver une vie normale.

Michel Cymes était invité sur le plateau de C à Vous sur France 5. Le médecin le plus célèbre de France souvent critiqué lors de la crise a donc été questionné sur le sujet. Et selon lui, il faut faire confiance aux chercheurs. "Quand on est médecin on a une responsabilité qui est seule de dire la vérité scientifique et de toute faire pour que surtout dans un scénario d'urgence sanitaire comme celui dans lequel on est aujourd'hui, on puisse conseiller nos patients."

"'Je l'ai fait pourquoi pas vous ?'"

Michel Cymes s'est ensuite adressé à ses confrères médecins pour que ces derniers prennent leurs responsabilités concernant la campagne de vaccination qui peine à démarrer. "Je m'adresse à tous mes confrères (...) Les Français nous font confiance (...) Il faut que les médecins aillent se faire vacciner, qu'ils se prennent en photo, un selfie (...) Mettez une photo dans votre salle d'attente en train de vous faire vacciner et marquez en dessus 'Je l'ai fait pourquoi pas vous ?'".

Il a ensuite assuré qu'il allait lui-même se faire vacciner dans quelques jours avec Axel Khan et ils ont prévu un petit happening pour l'occasion. "On va se faire vacciner à Hôpital Hôtel-Dieu. C'est une sorte de happening pour montrer que nous on le fait. On est quand même informés et on a toutes les informations nécessaires pour savoir si c'est dangereux ou pas. On va se faire vacciner et on va le faire savoir. Tous les médecins devraient le faire".

