Michel Cymes : cette grosse erreur qui aurait pu lui coûter cher

Cela fait plusieurs années maintenant que Michel Cymes fait parler de lui. Il y a un an maintenant, il faisait le tour des plateaux télés concernant la crise sanitaire de la Covid-19. Mais certains de ces passages avaient à l'époque fait polémique, notamment lorsqu'il avait déclaré que le coronavirus n'était qu'une "grippette". Des propos sur lesquels il est revenu à plusieurs reprises, présentant même ses excuses.

Invité au micro d'Eric Dussart sur RTL dans l'émission "On refait la télé", Michel Cymes s'est confié sans tabou sur l'autre grosse erreur qu'il a faite suite à ces propos. Et pour cause il était convaincu que cette rumeur "émanait de politiques, notamment d'extrême droite".

"J'ai compris la leçon"

Michel Cymes assure alors : "J’ai commis une grosse erreur, c’est de m’attaquer aux politiques. Je n’avais pas du tout conscience de l’efficacité des réseaux politiques, de ce que les politiques peuvent mettre en branle pour que les réseaux sociaux vous démolissent" avant de reconnaître : "je me suis attaqué à des gens qui sont beaucoup plus forts que moi dans ce domaine et je n’aurais pas dû". "J’ai eu les mêmes problèmes avec l’extrême gauche parce que (…) je ne supporte pas les extrêmes qu’elles soient de gauche ou de droite".

Il en a ensuite profité pour faire un énième mea-culpa concernant les déclarations qu'il a pu faire au début de la crise sanitaire : "Ce n’est pas mon rôle, ce n’est pas ce qu’on me demande. Les gens, les auditeurs, les téléspectateurs me demandent de faire de la médecine, et pas de la politique. J’ai compris la leçon".

Par J.F.