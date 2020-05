Michel Cymes : Cette leçon qu'il retiendra du coronavirus

Le 16 mars dernier, Michel Cymes avait profité de son passage dans l'émission "C à Vous" sur France 5 pour analyser l'approche qu'il a eu dans les médias sur la crise du coronavirus. Une déclaration qu'il avait faite après avoir visionné les images de ces Français qui, lors d'un week-end, se sont réunis dans les lieux publics, ne prenant pas en compte les mesures annoncées par le gouvernement, notamment sur le confinement.

"Ça veut dire que probablement, le message n'est pas bien passé. Voilà, je fais mon mea-culpa aussi. J'ai probablement trop rassuré les Français", disait-il. Pour rappel, le 3 mars dernier, Michel Cymes proposait sur France 2 une émission spéciale en direct sur le coronavirus. Tout au long de la soirée, les téléspectateurs avaient pu poser leurs questions par SMS ou via les réseaux sociaux. Plus tard, sur le plateau de "Quotidien", il avait affirmé que le coronavirus était "une forme de grippe". Des propos qui n'ont pas fait l'unanimité auprès des téléspectateurs.

Une émission spéciale sur le virus

Le 12 mai prochain, Michel Cymes sera aux commandes d'un numéro spécial des "Pouvoirs extraordinaires du corps humain" sur France 2 avec Adriana Karembeu. Le binôme s'est penché sur la crise du coronavirus. "Le principe reste identique au premier numéro : expliquer les choses de manière pédagogique. Nous allons aborder le déconfinement en essayant de ramener à chaque fois les questions pratiques sur le plan de la santé et de la médecine", a expliqué Michel Cymes à Télé Star dans son édition du lundi 4 mai 2020.

Il a profité de cet entretien pour révéler quels sont les enseignements qu'il a tirés sur la gestion de cette crise. "Il est vrai que cette crise sanitaire nous a enseigné une chose : ne pas parler trop tôt. Alors, je dirai ce que j'ai dit à la toute fin de l'émission du 3 mars : 'Tout ce qu'on vient de vous dire pendant deux heures, c'est avec les connaissances que l'on a, à l'heure où l'on s'exprime'", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "De toute ma carrière médicale et médiatique, je n'ai jamais été confronté à un sujet sur lequel on savait aussi peu de choses. La nature nous oblige à rester très humbles par rapport à nos connaissances scientifiques".

