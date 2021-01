Michel Cymes critiqué dans TPMP : sa mise en garde à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs

Malgré les nombreuses critiques à son égard, Michel Cymes continue de mener à bien ses diverses activités. Ce lundi 25 janvier 2021, l'ancien présentateur de l'émission "Le Magazine de la santé" était invité du média belge Télépro via un live diffusé sur Facebook. L'occasion pour lui de revenir sur futurs projets à savoir un téléfilm bientôt diffusé sur France Télévisions mais aussi le lancement d'une nouvelle émission baptisée "Antidote".



Michel Cymes a ensuite été amené à réagir aux nombreuses critiques faites à son égard depuis le début de la pandémie. L'omniprésence du médécin sur les plateaux télé lui a valu d'être plusieurs fois dézingué par Cyril Hanouna et son équipe, sur le plateau de TPMP. "Je suis un être humain avec un cerveau et un coeur (...). Il y a un moment, je me suis dit 'je dois être responsable de la pandémie. Ça doit être à cause de moi, c'est moi le cas zéro puisque les gens ont l'air de m'en vouloir'" a lancé Michel Cymes.

Celui qui a écrit plusieurs livres a aussi expliqué qu'il essaie de ne pas prendre trop à coeur toutes les remarques négatives : "J'ai pris beaucoup de recul pour une raison très simple. J'ai pris conscience que quand vous êtes en vitrine comme je le suis, parce que je suis un médecin écouté par les Français, vous prenez le pavé dans la gueule... Alors que ceux qui sont derrière et qui disent la même chose et qui sont moins visibles, sont moins attaqués" assure-t-il.

Michel Cymes met en garde Cyril Hanouna et ses chroniqueurs

Enfin, l'acolyte d'Adriana Karembeu s'est directement adressé aux chroniqueurs de TPMP : "Les chroniqueurs n'ont pas attendu la pandémie pour me prendre pour cible. Cela fait des années et des années que ça dure. Si je devais être vulgaire, je vous dirais que ça m'en touche une sans toucher l'autre".

S'il n'envisage pas de procès contre C8, il demeure néanmoins assez vigilant : "Je n'ai pas envisagé de procédure. Après j'ai une avocate qui surveille tout ça. Je l'ai dit, je le répète. La critique des émissions, bien évidemment, il n'y a aucun problème. Qu'on dise que je suis nul comme animateur, il n'y a aucun problème. Franchement c'est la liberté de critique et ça, ça ne me dérange pas. Après je pense qu'il est plus intelligent d'argumenter plutôt que de simplement s'en prendre à une personne. Et puis surtout, la limite, c'est les insultes. A partir du moment où il y aura diffamation ou insulte, je verrai les choses autrement. Je surveille de très près. Parce que je n'ai pas du tout l'intention de me faire insulter ni par une émission ni par qui que ce soit dans la rue sans réagir".

Par E.S.