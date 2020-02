Michel Cymes : Découvrez son salaire pour France 2

Depuis plusieurs années, Michel Cymes et Adriana Karembeu présentent l'émission "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" sur France 2. Très fusionnels à l'écran, les deux animateurs sont très proches dans la vie de tous les jours. Il y a quelques mois, Michel Cymes s'était confié sur cette amitié auprès de l'émission belge "69 min sans chichis" : "Parfois, vous associez des gens à la télé qui font l'affaire pendant l'émission et qui après, chacun part de son côté, il n'y a pas vraiment de complicité ou d'amitié. Au fil des années, on est devenus amis et on a une vraie tendresse l'un pour l'autre. Un jour, j'ai eu des remarques après une émission en disant : 'dis donc, tu es très très proche d'Adriana dans les émissions', parce qu'elle est très tactile. Elle me prend dans ses bras tout le temps etc".

Un cachet conséquent

Et pour pouvoir s'amuser aux côtés d'Adriana Karembeu, Michel Cymes a droit à un salaire confortable. Il y a quelques années, le magazine Capital s'était intéressé au salaire de Michel Cymes. Et pour présenter l'émission "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain", Michel Cymes toucherait 15 000 euros par émission. Une belle somme qui n'est pas la seule pour Michel Cymes puisque ce dernier enchaîne les projets. En plus d'être animateur à la télévision, Michel Cymes est également écrivain, mais aussi acteur puisqu'il est apparu dans une série. Michel Cymes a également été approché pour présenter une chronique dans le média "LeLIVE".

Par Alexia Felix