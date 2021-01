Michel Cymes : des célébrités lui ont réclamé un passe-droit pour être vaccinées

Devant la méfiance des Français pour se faire vacciner contre la Covid-19, plusieurs médecins de renom se sont mobilisés pour donner l'exemple. Parmi eux, Michel Cymes s'est fait vacciner devant les caméras en direct le mercredi 6 janvier. Après cet acte symbolique pour inciter à se faire vacciner, l'animateur et médecin a lancé avec humour : "Je peux vous dire que je me suis fait vacciner tout à l'heure et si je tremble ou j'ai des frissons, c'est parce qu'il fait froid. Mais sûrement pas à cause du vaccin !". Si pour le moment, seules les personnes de plus de 75 ans et les membres du corps médical de plus de 50 ans peuvent recevoir une injection, certains semblent avoir été convaincus par Michel Cymes, quitte à vouloir s'affranchir des règles.

"Il n’y a pas de passe-droit"

Dans un entretien pour Purepeople, l'animateur a raconté avoir "eu plein d’amis qui étaient sceptiques, qui ne voulaient pas se faire vacciner, qui disaient : 'Ouais, on ne va pas servir de cobaye'". Mais leurs avis ont changé depuis : "Et les mêmes me disent aujourd’hui : ' Est-ce que t’as pas un moyen d’accélérer pour que je puisse me faire vacciner ?'. Comme je suis un peu dans le milieu de la télé, j’ai été appelé par des gens très très célèbres, qui ne sont pas dans les plus de 75 ans ou les plus de 50 ans soignants, qui m’ont dit : “Tu pourrais pas essayer de m’avoir…”. Des demandes que Michel Cymes ne peut évidemment pas accepter et qui seraient impossibles à réaliser. "Bien sûr, je dis non, mais surtout, je ne pourrais même pas. C’est impossible", a-t-il assuré à ces personnalités pour qui "il n’y a pas de passe-droit".

Par Marie Merlet