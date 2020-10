Michel Cymes en couple avec Marina Carrère d'Encausse ? L'animatrice se confie sur leur relation

Si Michel Cymes travaille aujourd'hui avec Adriana Karembeu sur France, 2, c'est autrefois avec Marina Carrère d'Encausse qu'il a fait équipe. Durant près de 20 ans, les deux animateurs ont assuré la présentation de l'émission "Le magazine de la santé" sur France 5. Plus proches et complices que jamais, et plutôt tactiles à l'antenne les deux animateurs se sont retrouvés au coeur de la plus courante des rumeurs. Nombreux sont les téléspectateurs à avoir bien sûr pensé qu'ils étaient en couple à la ville.



Invitée de l'émission "Ça fait du bien" ce mardi 13 octobre 2020 sur Europe 1, Marina Carrère d'Encausse a donc tenu à rétablir la vérité au sujet de ces folles rumeurs qui circulent depuis plusieurs années. "Mais non !" a-t-elle tout simplement lancé quand Anne Roumanoff lui a demandé s'il a été en couple ou non avec Michel Cymes.

"Il connaît à peu près toute ma vie"

Si l'animatrice assure qu'ils n'ont jamais vécu d'histoire d'amour, elle a en revanche précisé qu'ils sont très bons amis : "On a beaucoup travaillé ensemble, on se voit toujours, et il connaît à peu près toute ma vie comme je connais la sienne", a-t-elle confié. Bien décidée à souligner leur alchimie, Anne Roumanoff a donc insisté sur leur extrême complicité très visible à l'écran.

"C'est un ami très très proche, mais surtout on était amis avant de faire de la télévision. Donc, à l'antenne, il y avait deux amis ensemble, on n'a pas créé quelque chose d'artificiel" a donc ajouté Marina Carrère d'Encausse.



A 58 ans, Marine Carrère d'Encausse qui est docteur en médecine générale, chroniqueuse, animatrice et romancière, est maman de trois enfants prénommés Lara, Thibault et Hugo, nés de son mariage avec un certain Francis.

Par E.S.