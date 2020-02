Michel Cymes et Jean-Michel Cohen en guerre : Bientôt la fin des hostilités ? (exclu vidéo)

Entre Jean-Michel Cohen et Michel Cymes, les relations ne se sont toujours pas arrangées. Voilà deux ans que le torchon brûle entre les deux médecins. La raison ? Des critiques envers leurs programmes télévisés respectifs. Ni l’un ni l’autre n’ont apprécié ces vives remarques. Et pour le nutritionniste de C8, l’attitude de Michel Cymes y est également pour quelque chose. "À la première pique que je lui ai envoyée […] lui a pris la mouche en m’agressant fortement. J’aurais pu lui faire un procès, mais je ne l’ai pas fait, car la dignité entre médecins, ça doit exister. Il faut calmer l’histoire. Je ne dirais plus de mal de lui, il n’a qu’à plus en dire de moi, mais si jamais il recommençait, j’irai", déclarait Jean-Michel Cohen dans "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People en septembre dernier.

Les médecins brouillés depuis deux ans

Invité de "Good Morning Week-end" toujours sur Non Stop People, le chroniqueur de Cyril Hanouna a indiqué que sa brouille avec l’acolyte d’Adriana Karembeu sur France 2 était toujours d’actualité. "Je n’ai pas très envie [que nos relations s’arrangent] parce que je trouve que la violence de ses attaques n’a pas été à la mesure du sujet", ajoute même le médecin nutritionniste. "On dit qu’il a beaucoup changé. Je testerai", indique encore Jean-Michel Cohen. "Maintenant, s’il vient en disant ‘oublions tout cela… Moi je ne suis pas d’un naturel très rancunier donc j’oublierai et puis voilà", souligne le médecin qui indique "qu’il ne faut pas en faire toute une histoire". Si Jean-Michel Cohen est prêt à tirer un trait sur toute cette histoire, reste à savoir ce qu’il en est de Michel Cymes.

Par Ambre L