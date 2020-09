Michel Cymes moqué par les internautes après avoir reluqué les fesses d'une actrice

Michel Cymes est sans aucun doute l'un animateur les plus emblématiques de la télévision. Les téléspectateurs le connaissent depuis plusieurs années maintenant grâce au Magazine de la santé, diffusé sur France 5. Le médecin intervient souvent pour des questions de santé dans diverses émissions. Depuis peu, il est à la tête de sa propre émission sur France 2 "ça ne sortira pas d'ici". Et ces nombreuses apparitions lui valent d'être chaque année dans le top des animateurs préférés des Français. Ces derniers mois, l'animateur a beaucoup fait parler de lui avec la crise sanitaire. Très présent sur les plateaux de télévision, de nombreux téléspectateurs lui ont reproché le fait de ne pas être aux côtés de ses collègues pour soigner les patients atteints du virus.

"Michel, enfin !"

Animateur vedette, certains téléspectateurs connaissent moins son côté acteur. En effet, Michel Cymes a déjà joué dans plusieurs séries comme Y'a pas d'âge ou encore Meurtres en pays d'Oléron. Depuis quelques jours, le médecin est en tournage en Auvergne pour une nouvelle fiction, "Cambrousse". Très enjoué par ce nouveau projet, l'acolyte d'Adriana Karambeu a posté quelques photos du tournage sur son compte Instagram. Mais un détail n'a pas manqué aux internautes. En effet, sur l'un des clichés, on a l'impression que Michel Cymes reluque les fesses de l'actrice Dounia Coesens, révélée dans Plus belle la vie. Il n'en fallait pas plus aux internautes pour se moquer de l'animateur. En commentaire, on a pu lire : "Michel, enfin ! (Deuxième photo)", "Alors Monsieur Cymes, on matte ?".

Par J.F.