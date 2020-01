Michel Cymes : pourquoi son livre pour enfants a fait polémique sur le sexe féminin

Il y a trois ans, Michel Cymes publiait "Quand ça va, quand ça va pas", un ouvrage éducatif adressé aux enfants. Dès sa sortie, le livre créait la polémique. La cause ? La description ou plutôt la non-description du sexe féminin. Alors que pour les garçons, les termes de scrotum, testicules, gland et prépuce étaient employés et dessinés ; pour les filles, leur sexe se limitait seulement à la vessie et à l’urètre. Un manque regretté par de nombreux parents et féministes. Beaucoup ont reproché au plus célèbre médecin du PAF de n’avoir pas parlé du vagin, de l’utérus, des ovaires, de la vulve, du clitoris ou encore de faire mention des règles. Sur les réseaux sociaux, les réactions furent nombreuses. Une pétition intitulée "La zézette n’est pas un trou. Stop à la désinformation des petits" avait même été mise en ligne, récoltant plus de 10 000 signatures.

Des parents et des associations féministes sont montés au créneau

L’éditrice de Michel Cymes avait réagi dans un post publié sur Facebook . "Je trouve ça complètement stupide, parce que je suis tellement féministe, je n’aurais pas laissé passer quelque chose de sexiste. Je trouve ça complètement déplacé qu’on parle du clitoris à une enfant de 5 ans. C’est un livre qui répond aux soucis des enfants. Or une petite fille n’a pas de souci d’ovaires ou vis-à-vis de son utérus. Maintenant on parle plus de l’organe du petit garçon, c’est parce qu’il est extérieur", indiquait-elle. Quant à Michel Cymes, il avait très rapidement réagi à la polémique dans un tweet. "Au début, on se dit que c’est une blague, en fait non ! Y a des gens qui sont vraiment malades #allole15", écrivait-il avant de relayer un dessin plus complet du sexe féminin publié par le site Madmoizelle. "Même si je ne suis pas forcément OK avec vous, voilà au moins une réaction intelligente et constructive qui donne envie de dialoguer, merci", écrivait l’animateur de "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" sur France 2. À noter que Michel Cymes a quitté Twitter depuis.

Michel Cymes est à retrouver ce mardi 7 janvier sur France 2 avec Adriana Karembeu pour un numéro des "Pouvoirs extraordinaires du corps humain" consacré à l’amour.

Par Non Stop People TV