Michel Cymes rassurant sur le coronavirus, revient sur les critiques dont il a été victime

Il est l’un des médecins les plus connus du petit écran. Dès le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, Michel Cymes a fait de nombreuses apparitions médiatiques, notamment dans "C à vous" sur France 5 avant de préférer retourner à l’hôpital soutenir les infirmières face à l’afflux croissant du nombre de malades. Alors que le nombre de patients pris en charge dans les services de réanimation diminue, le gouvernement a annoncé le début d’une mesure de déconfinement progressive dès ce lundi 11 mai. Face à Anne-Elisabeth Lemoine, Michel Cymes dresse un début de constat de cette épidémie pour le corps médical.

La maladie reste "bénigne" dans la grande majorité des cas

Si la France sort de son confinement petit à petit, la menace est toujours réelle. Michel Cymes estime que le milieu médical a été "pris de court" dès le début. Les chiffres le montrent, il y a plus de patients guéris du coronavirus que de décès. Le médecin estime que c’est "la partie positive" de cette crise. Puis il ajoute que cette maladie reste "bénigne" dans la grande majorité des cas. Si un traitement n’a pas encore été trouvé, Michel Cymes ne voit pas "venir la deuxième vague".

Cible de critiques au début de l’épidémie pour ses propos pas assez alarmistes, Michel Cymes a une explication. "On l’a dit au début alors qu’on ne pouvait pas être audibles. Aujourd’hui (…) il y a un moral qui est meilleur et qui fait que l’on entendra peut-être un peu plus le côté positif qu’au début". Michel Cymes dresse un constat de la crise en ce début de déconfinement pour le milieu médical, "On a probablement un peu trop dit ‘On sait’ en se basant sur les expériences précédentes, sur les épidémies précédentes (…) Je crois que cette crise sanitaire va nous apprendre à dire ‘On ne sait pas’ et à avoir un peu plus d’humilité ».

Par Non Stop People TV