Michel Cymes règle ses comptes : il dévoile sa conversation avec Jean-Pierre Foucault

Dans "Ce soir chez Baba" le 25 mars dernier, Jean-Pierre Foucault n’avait pas mâché ses mots envers Michel Cymes. "Michel Cymes, quand on lui dit ‘Est-ce que vous croyez que c’est grave ?’ Il dit ‘Non, je ne suis pas très inquiet, c’est un virus comme un autre, une petite grippe etc…’ Mais c’est profondément scandaleux. Ne dites rien, ne dites rien !" Des propos forts qui ne sont pas passés inaperçus. Dans un entretien accordé à L’Express, Michel Cymes expliquait avoir appelé le présentateur de Miss France. Ce jeudi 25 juin, le médecin le plus connu du petit écran a raconté la teneur de la discussion téléphonique à Puremédias.

Il détaille alors leur conversation

Les déclarations de Jean-Pierre Foucault ont peiné le médecin qui dit avoir "beaucoup d’estime" pour l’animateur d’habitude "très mesuré, très calme". "Il avait vraiment été assez agressif avec moi. Je lui ai téléphoné. Il m’a dit ‘Je sais pourquoi vous m’appelez’. Je lui ai dit, ‘Oui Jean-Pierre, je suis touché par ce que vous avez dit sur moi. (…) Je voudrais savoir ce que vous me reprochez exactement’" raconte Michel Cymes dans une interview vidéo à Puremédias. Puis il poursuit, "Il était devant son ordinateur, il m’a dit ‘On m’a envoyé une sorte de best-of de vos propos. Je vais les regarder pendant que je vous parle’. Avant de regarder la vidéo, il me dit ‘Vous avez que c’était une grippette, je trouve ça très grave de votre part’. Je lui ai dit, ‘Ok, dites-moi où je dis ça’. (…) A la fin de la vidéo, il me dit, ‘Vous ne l’avez pas dit, je suis désolé’. Il avait été tellement convaincu, influencé par ce qu’on lui avait dit qu’il avait fini par réagir à des choses que je n’avais pas dites". Michel Cymes reconnaît ses erreurs et rappelle que ses interventions se terminaient "par tout ce que je peux vous dire aujourd’hui peut être contredit demain".

Par Non Stop People TV