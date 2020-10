Michel Cymes : sa mise au point après ses propos critiqués

Lassé par les critiques, Michel Cymes a tenu à faire une mise au point. Intervenu à de nombreuses reprises depuis le début de la crise sanitaire, l'animateur n'a pas échappé aux remarques sur certains propos qui lui ont été attribués. Alors qu'il a de nouveau suscité la polémique à propos du port du masque dans la rue, Michel Cymes a partagé son agacement dans "C à vous" ce mercredi 21 octobre. "Être moi par temps de COVID, c'est un peu gonflant par moments. (...) Roselyne Bachelot que vous recevez souvent parle de ventilateur à m*****s et je trouve que c'est une très très belle expression. À un moment vous avez des trucs qui partent. Moi je vois plus mon nom non-associé au mot 'grippette.' C'est quand même un truc incroyable. À chaque fois que je vois mon nom dans la presse c'est 'Cymes qui a parlé de grippette'", a-t-il déploré en faisant référence à son passage dans Quotidien le 10 mars dernier où il avait déclaré : "Aujourd'hui on répète, ce n'est pas une gripette, ce n'est pas un rhume, c'est une forme de grippe qui est un peu plus cogné que la grippe".

Michel Cymes réagit à sa récente polémique

Alors qu'il n'a pas tenu les propos dont on lui a reproché, Michel Cymes a ajouté : "Je défie quiconque de trouver une interview de moi, un mot de moi où j'ai parlé de grippette - en dehors d'une émission concurrente dans laquelle on me demande si c'est une grippette et je dis 'c'est pas une grippette' et aujourd'hui tout le monde me ressort que j'ai dit 'grippette'. Je n'ai pas dit 'grippette'". Suite à ses récents propos dans "On est en direct" sur France 2 le 10 octobre, l'animateur a également tenu à rectifier les choses : "Et quant au masque, qui m'a été ressorti parce que très rapidement chez Ruquier, j'ai dit que je ne portais pas le masque dans la rue. J'étais en train de tourner une fiction en pleine Auvergne, je sors de mon gîte je rencontre des écureuils. Effectivement je portais pas le masque. Voilà c'est tout. Mais dans Paris je le porte et il est avec moi".

Par Marie Merlet