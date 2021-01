Michel Cymes : sa vaccination contre la Covid-19 en direct

Après le début de la campagne de vaccination en France critiquée pour sa lenteur, des médecins de renom se sont mobilisés pour vaincre la méfiance des Français. Pour convaincre les plus rétifs au vaccin, Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), a proposé au ministre de la Santé Olivier Véran, de faire vacciner plusieurs professionnels du secteur médical. Pas moins de 16 professionnels se sont ainsi fait vacciner contre la Covid-19 publiquement ce mercredi 6 janvier, a rapporté BFMTV. Participant à cette opération symbolique, Michel Cymes a été filmé par les caméras de BFMTV et CNews, à l’hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.

Montrer "l'exemplarité"

Juste après son injection, l'animateur a donné ses impressions. "Je peux vous dire que je me suis fait vacciner tout à l'heure et si je tremble ou j'ai des frissons, c'est parce qu'il fait froid. Mais sûrement pas à cause du vaccin !", a-t-il lancé avec humour sur BFMTV. Au micro de CNews, Michel Cymes a expliqué pourquoi il a décidé de se faire vacciner publiquement : "J'avais deux raisons pour me faire vacciner. La première, c'est que j'exerce encore en tant que médecin à l'hôpital et que je ne voulais pas, si on confirme que ce vaccin permet d'éviter de transmettre la maladie, de mettre en danger mes patients. (...) Et la deuxième raison, c'est l'exemplarité". L'animateur a ainsi voulu faire "passer un message à (ses) confrères médecins". "Je me dis que si je me fais vacciner, peut-être que les Français vont se dire si lui il l’a fait, on peut le faire aussi", a-t-il ajouté.

« Je me dis que si je me fais vacciner, peut être que les Français vont se dire : "si lui il l’a fait, on peut le faire aussi" », Michel Cymes dans — CNEWS (@CNEWS) January 6, 2021

Par Marie Merlet