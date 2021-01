Michel Cymes : son coup de gueule contre les complotistes qui mettent en doute sa vaccination

La campagne de vaccination en France progresse. A partir de ce lundi 18 janvier, la vaccination contre la Covid-19 est possible pour les personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent à domicile, ainsi que pour les personnes "à haut risque", sans limite liée à l’âge. Alors que la méfiance des Français est importante, les célébrités et médecins de renom se sont mobilisés pour inciter à se faire vacciner. Célèbre médecin du petit écran, Michel Cymes s'est fait injecter le vaccin devant les caméras le 6 janvier dernier dans un centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois. Seulement, une théorie du complot a ensuite circulé sur les réseaux sociaux laissant entendre que l'animateur aurait eu une injection de sérum physiologique ou avec une aiguille rétractable.

Des "tarés"

Des théories complotistes rapidement démenties par Michel Cymes. Invité de "Rendez-vous" présenté par Apolline de Malherbe sur BFMTV ce samedi 16 janvier, l'animateur a poussé un coup de gueule contre ces "tarés". "Il ne faut pas donner plus d'importance à ces tarés qu'ils ne doivent en avoir. C'est fou ces complotistes ! Avant, on n'en parlait pas, mais avec les réseaux sociaux, ça prend beaucoup d'ampleur", a-t-il alerté sur l'ampleur de ces rumeurs complotistes "pathétiques". "Il paraît qu'il y a un type qui a fait une vidéo en grossissant l'endroit où je me faisais piquer en montrant que l'aiguille avait disparu ! C'est tellement pixellisé que bien sûr que l'aiguille a disparu ! Il y a un moment, on se dit qu'ils sont complètement débiles. Sur mon compte Instagram, j'ai démenti ça immédiatement pour ne pas laisser courir la rumeur. Puis, à un moment, c'est tellement pathétique que ça en devient comique ! Quel intérêt j'aurais à faire une fausse vaccination...", a conclu Michel Cymes.

Par Marie Merlet