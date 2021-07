Michel Cymes : Son coup de gueule contre les soignants non-vaccinés

Très critiqué au début de la pandémie pour avoir un peu minimisé la gravité du Covid-19, Michel Cyme s’est depuis mué en fervent défenseur des gestes barrières et de la vaccination. Le plus célèbre médecin du PAF n’hésite d’ailleurs pas à pousser régulièrement des petits coups de gueule dans les médias pour rappeler les Français à l’ordre. Il l’avait d’ailleurs fait en avril dernier après avoir constaté un relâchement général dans le respect des gestes barrières. Puis il s’en était pris directement à Sophie Marceau après que celle-ci ait refusé de dire si elle était vaccinée ou non dans une interview accordée au Journal du Dimanche : "Je pense que quand on est connu et qu’on va contre l’avis des plus grands scientifiques mondiaux, on ferait mieux de se taire et de garder son avis pour soi" avait réagi Michel Cymes quelques semaines plus tard dans les colonnes de Télé Star.

Michel Cymes en colère contre les soignants non-vaccinés

Cette fois, c’est dans le dernier numéro de Télé Poche que l’animateur de France Télévisions a pris la parole. Dans son viseur, la quatrième vague de Covid-19 et ceux qui sont responsables selon lui de son arrivée : "Il semble que le variant soit sensible aux vaccins. Donc, s’il y a quatrième vague, on la devra à ceux qui n’ont pas voulu se faire vacciner, à commencer par le personnel soignant". Une charge contre ses pairs qui refusent la vaccination qui devrait faire couler pas mal d’encre dans les prochains jours et engendrer quelques débats houleux sur les réseaux sociaux.

Par Benjamin S.