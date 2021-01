Michel Cymes : son vaccin contre la Covid-19 truqué ? Il répond à la folle rumeur

La semaine dernière, Michel Cymes a fait son retour sur France 2 pour un numéro de l'émission "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" consacré au sommeil. Avec Adriana Karembeu, le médecin a exploré ce sujet fondamental pour notre équilibre et notre santé. Ensemble, ils ont abordé plusieurs aspects de la question pour permettre de trouver des solutions à ses problèmes, favoriser un bon endormissement et en comprendre les mécanismes.

Ce mardi 12 janvier, France 2 diffuse "Prenez soin de vous", une nouvelle émission dans laquelle Michel Cymes accompagne durant huit semaines trois volontaires dans un programme complet de remise en forme. Pour l'aider, le médecin s'est entouré d'une équipe de professionnels composée du chef Yves Camdeborde, de la championne de judo Clarisse Agbegnenou, du chorégraphe Julien Derouault et de la psychologue nutritionniste Laurence Haurat. Leur mission : aider les participants à se réconcilier avec leur corps et améliorer leurs habitudes de vie. Un programme qui vise à lutter contre la sédentarité des Français.

Un faux vaccin administré ?

Michel Cymes a aussi fait parler de lui pour s'être fait vacciner contre la Covid-19. C'était le 6 janvier dernier dans un centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois. Mais depuis, il est la cible de rumeurs qui ont laissé entendre qu'il ne se serait pas vraiment fait injecter le vaccin. Une théorie du complot qui circule sur les réseaux sociaux et à laquelle Michel Cymes a répondu sur le site de son magazine, Dr Good.

"Je voudrais dire un petit mot à des nouveaux malades, les complotistes chroniques. Une grave maladie, parce qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, que je me serais fait vacciner avec du sérum physiologique, ou avec une aiguille rétractable. Vous imaginez que si c'était vrai, ça voudrait dire que le ministre de la Santé qui était là, que le médecin qui m'a fait l'injection, que les infirmières et que tout l'hôpital dans lequel ça s'est passé étaient des complices. Je ne préfère même pas vous dire ce que je pense de ce genre de rumeurs. Je me suis fait vacciner contre la Covid et tout va très bien", a-t-il dit.

Par Non Stop People TV