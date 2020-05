Michel Cymes très critique avec Didier Raoult : comment il a vécu les attaques qui ont suivi

Depuis le début de la crise du coronavirus en France, Michel Cymes est en guerre ouverte contre Didier Raoult. Le 23 mars dernier, le plus célèbre médecin du PAF n’avait pas hésité sur RTL à pointer du doigt le travail de son confrère : "La médecine ne se fait pas par une publication dans Le Parisien, Le Monde ou Le Figaro (médias auxquels Didier Raoult avait répondu, ndlr]". Devenu la cible des internautes pour ses critiques contre Didier Raoult et pour avoir minimisé le coronavirus, Michel Cymes s’est confié à nos confrères de C à Vous ce lundi 11 mai : "Moi, je n’ai rien contre le professeur Raoult. Je ne le connais pas ! Je vois des résultats d’essais. Le monde entier dit que ces essais ne sont pas suffisants".

"C’est complètement dingue"

Face à l’équipe d’Anne-Elisabeth Lemoine, Michel Cymes a révélé avoir mal vécu les critiques : "Il n’y avait pas tout ça d’après les scientifiques qui sont des pontes dans le domaine. Et j’ai juste dit ça et je me suis retrouvé au milieu de PSG-OM ! Paris contre Marseille ! On avait l’impression que j’attaquais Raoult parce qu’il était Marseillais. C’est complètement dingue. Surtout moi qui suis supporter, à la fois du PSG et de l’OM. J’avais un peu les boules quand même". Michel Cymes en a profité pour expliquer que l’académie de médecine a publié un communiqué au sujet de Didier Raoult : "Je lis leurs publications depuis le début et je ne sais pas ce qu’ils ont mangé ! C’est hallucinant le ton ! Ils sont très très énervés ! Mais pas que contre Raoult uniquement".

Par Alexia Felix