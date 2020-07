Michel Cymes victime d’une usurpation d’identité : il partage sa colère

Les célébrités semblent être la cible favorite de marques peu scrupuleuses. Celles-ci n’hésitent pas à usurper l’identité de ces personnalités pour faire vendre leur produit. Dernière personne arnaquée : Michel Cymes. Invité récemment de l’émission Vrai ou Fake diffusée sur France info, l’animateur a laissé parler sa colère. Car le médecin le plus célèbre du PAF a été associé bien malgré lui à un site qui annonçait que Michel Cymes allait répondre en direct aux questions de santé des internautes. "Je ne suis associé en rien à cette publicité qui est une véritable arnaque, avec usurpation d’identité, car en plus, on se sert de mon nom et de ma photo pour faire croire aux gens que c’est moi qui réponds aux gens qui posent des questions", assène l’animateur de France Télévisions. Le médecin a tenu à aller plus loin en appelant à la vigilance via un communiqué diffusé par son avocate, Me Florence Watrin.

Plusieurs personnalités arnaquées sur les réseaux sociaux

Michel Cymes n’est pas la première célébrité à s’être fait usurper son identité. Amel Bent, il y a quelques semaines, s’en prenait à une marque de pilules amincissantes. "Le régime Keto avec des gélules ou je ne sais quoi qui utilise mon nom pour promouvoir leur truc, c’est du fake, fake, fake. Je ne sais pas ce que c’est et je n’ai jamais utilisé leurs produits", indiquait la chanteuse sur Instagram. Même son de cloche de la part de Laurence Boccolini toujours sur Instagram. "Attention, si vous rencontrez ceci sur Instagram, signalez ces comptes : ce sont des arnaques qui volent nos images", écrivait l’animatrice au sujet d’une marque qui vantait elle aussi les bienfaits d’une pilule minceur.

Par Non Stop People TV