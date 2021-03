Michel Drucker angoissé par son retour à la télé, il se confie

Il s’apprête à faire son grand retour à la télé. Le 28 mars 2021, Michel Drucker reprendra du service sur France 2. C’est sur le plateau de sa célèbre émission "Vivement Dimanche" que les téléspectateurs retrouveront l’animateur phare du petit écran. S’il se réjouit de pouvoir retrouver son programme, il n’en est pas moins angoissé. "Ma plus grande angoisse, c'est de me casser la figure. Les médecins me prennent pour un extraterrestre. Normalement, il faut un an pour se remettre d'une telle opération", a-t-il confié dans les colonnes du Parisien. Avant d’ajouter : "Je ne veux pas apparaître diminué, que les gens se disent que j'ai dérouillé".

Quant à son état de santé, il a déclaré se sentir "pas trop mal, non" pour "un gars qui était en morceaux et qui ne devait plus revenir à l’antenne". Et de poursuivre : "Personne n'aurait misé un kopeck sur moi. Déjà qu'on me disait partant il y a deux, trois ans", a-t-il lancé. "Normalement, il faut un an pour se remettre d'une telle opération. Moi, sans la télé, je suis comme handicapé. Je ne déconne pas, non plus : 1h30 de sport le matin et sieste l'après-midi" a-t-il indiqué. Bien décidé a occuper son célèbre canapé rouge encore quelques années, il a souligné : "Il me reste encore trois semaines de rééducation pour être au top".

Michel Drucker, un miraculé ?

En septembre 2020, Michel Drucker a subi une lourde opération du coeur à la suite "de pépins cardiaques" après qu’une bactérie ait provoqué une infection. Hospitalisé près de trois mois, Michel Drucker s’est décrit comme "un miraculé comme disent les cardiologues". Toujours au Parisien, il a expliqué le 1er décembre dernier : "J'ai cru que j'aurai de graves séquelles après une si lourde opération. J'ai pensé que je terminerai ma vie au ralenti et ne plus jamais refaire mon métier".

Après avoir perdu une dizaine de kilos, il s’est senti comme "un pantin" : "Incapable de se lever tout seul, de marcher sans perfusion. Il n'y a plus de vedette à la télé. J'étais convaincu que je ne referai jamais surface". Il s’est alors souvenu des douleurs ressentis tout au long de sa convalescence : "La moindre quinte de toux, c'est une horreur. C'est toute la cage thoracique qui est douloureuse. J'ai un peu dormi grâce aux antidouleurs, à la morphine qui m'a donné des hallucinations, je faisais des rêves étranges".

Par C.F.