Michel Drucker bientôt de retour sur France 2, il donne de ses nouvelles

La fin d’année 2020 n’a pas été de tout repos pour Michel Drucker. En septembre dernier, le célèbre animateur de France Télévisions a subi un triple pontage alors qu’il souffrait d’une endocardite. En convalescence depuis, Michel Drucker a suscité de vives inquiétudes ces derniers mois. D’autant plus que la direction de France 2 avait annoncé son retour pour fin 2020 avant de se rétracter et de reculer le jour J au printemps 2021. De quoi inquiéter les nombreux fidèles de Michel Drucker. La crise de la Covid-19 n’a évidemment rien arrangé. Considéré comme une personne à risques, Michel Drucker a dû se confiner chez lui après sa sortie de l’hôpital afin d’éviter de contracter le virus. "Entre confinement et couvre-feu, je n'ai pas fait cent mètres dans la rue depuis quatre mois. Je ne sors pas, il ne faudrait surtout pas que j'attrape une bronchite, la Covid", confiait-il dans les pages de "Gala".

Michel Drucker va "de mieux en mieux"

Les fidèles téléspectateurs de Michel Drucker ont appris une bonne nouvelle à la fin du mois de février puisque la chaîne a dévoilé la date de son grand retour. Il est prévu pour le dimanche 28 mars 2021. Covid-19 oblige, Michel Drucker fera son retour sur le plateau de "Vivement dimanche" en petit comité. En attendant le grand jour, Michel Drucker poursuit sa convalescence. Il a d’ailleurs donné de ses nouvelles par SMS à nos confrères de "Télé Star". Les nouvelles sont rassurantes. "L’oncle de Léa Drucker nous a assuré se porter "de mieux en mieux" et annoncé qu'il reviendrait "une fois vacciné", alors que l'enregistrement de ce premier numéro inédit de la saison est prévu ce mercredi 24 mars pour une diffusion 4 jours plus tard", ont fait savoir "Télé Star" ce vendredi 19 mars 2021.

Par Matilde A.