Michel Drucker : ce détail qui l'a beaucoup marqué après son opération

C'est un retour qui était très attendu par ses fidèles téléspectateurs. En effet, en septembre dernier, Michel Drucker annonçait qu'il venait de se faire opérer. Une simple opération selon lui sans gravité. Mais quelques mois plus tard, l'animateur avait confié qu'il avait subi une intervention à coeur ouvert. À la suite de cette lourde intervention, Michel Drucker n'a pas pu retravailler dans l'immédiat. Alors qu'il devait faire son retour en novembre dernier, sa rentrée n'a cessé d'être décalée. Elle a finalement été programmée pour ce dimanche 28 mars. L'animateur retrouve donc son emblématique canapé rouge avec pléthore d'invités pour l'occasion, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est content de laisser cette douloureuse épreuve derrière lui.

"Je voyais un vieil homme"

Michel Drucker s'est confié à France Info sur cette intervention qui n'a pas été sans conséquence puisqu'il a dû faire face ensuite à une infection de sa cicatrice. Des mois de convalescence qui lui ont fait perdre énormément de poids. "Je voyais un vieil homme. J'ai mis beaucoup de temps avant de me regarder dans la glace", a-t-il dit.

Une perte de poids qui l'a vivement perturbé puisqu'il ne se reconnaissait plus : "Les seules fois où j'allais dans la salle de bain soutenue par des infirmières, c'était pour la toilette que je ne pouvais pas faire tout seul pendant au moins deux, trois mois. Quand on prend une douche, avec la buée, je ne voyais pas vraiment ce qu'il y avait dans la glace", disait-il. Et de poursuivre : "Et puis un jour, quand j'ai pu être tout seul, j'ai enlevé la buée. Et là, je me suis vu, je me suis dit que j'avais pris un coup de vieux, j'avais les cheveux très longs. On me disait toujours : 'Oui mais Drucker il est sportif, il ne fait pas son âge'. Et bien je peux vous dire que je faisais mon âge".

