Michel Drucker : cette grosse frayeur suite à ses deux opérations du coeur

À la rentrée septembre, Le Parisien annonçait que Michel Drucker ne pourrait être de retour dans l'émission "Vivement Dimanche" avant un petit moment. Et pour cause, l'animateur emblématique de France 2 venait de subir une lourde opération du coeur. Le nouveau directeur des programmes et des antennes de France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gomez avait déclaré à l'époque : "Michel a besoin de repos. Il ne sera pas à l'antenne pendant encore quelques semaines. Nous allons attendre qu'il soit complètement rétabli."

Mais alors que son retour était très attendu, Michel Drucker n'a cessé de le décaler. En effet, durant sa convalescence, il a vécu quelques complications et a dû être une nouvelle fois opéré.

"j'ai vraiment cru que je ne m'en sortirais pas"

Un moment compliqué pour l'animateur qui ne vit que pour la télévision. Des jours compliqués qu'il raconte dans son livre "ça ira mieux demain", en kiosque le 29 avril prochain. À cette occasion, il a accepté de se confier dans les colonnes de Télé-Loisirs. Il est revenu sur l'annonce sa maladie, une véritable épreuve pour l'hypocondriaque qu'il est : "Un précipice s'est ouvert devant moi ; j'ai vraiment cru que je ne m'en sortirais pas. J'ai vu ma vie défiler. L'opération qui m'attendait était gigantesque : huit heures sur la table… et huit mois après le début de mes soucis, je suis toujours en rééducation."

Une période douloureuse mais que Michel Drucker veut derrière lui. Pour preuve il s'est déjà fixé de nombreux objectifs : "Retourner en Provence faire du vélo à ciel ouvert. Et remonter sur scène en janvier pour un nouveau spectacle ! Les médecins me prennent pour un extraterrestre, ils n'imaginaient pas que je récupérerais si vite. Cette opération a été une renaissance, les médecins m'ont sauvé la vie, ils m'ont changé le moteur : je suis reparti pour 35 000 kilomètres et ils ont prédit que je serai centenaire" confie-t-il non sans humour.

