Michel Drucker : cette mauvaise nouvelle concernant son retour

En septembre dernier, Michel Drucker a fait une belle frayeur à ses fans ! Et pour cause, l'animateur emblématique de France 2 se faisait opérer du coeur après quelques petits soucis survenus durant l'été. Une opération qu'il a souhaité minimiser pour ne pas inquiéter. Mais ce lundi 15 février, Michel Drucker n'a toujours pas fait son grand retour sur France 2. En convalescence depuis quelques mois maintenant, l'animateur espère être de retour très bientôt comme il l'expliquait à Ciné Télé Revue le 20 janvier dernier. "J’espère que j’aurai la sagesse de tenir la promesse que j’ai faite aux cardiologues de lever le pied. Je n’en suis pas complètement sûr car je ne pense qu’à une chose : retravailler !"

un résultat étonnant...

Un peu plus tard dans l'interview, Michel Drucker assurait : "Au printemps, j'aurais terminé ma rééducation, j'espère revenir (rêvons un peu) vacciné, sans masque, détendu et avec des théâtres et des cinémas ouverts à nouveau. Les artistes n'attendent qu'une chose, c'est revenir nombreux dans Vivement Dimanche".

Malgré le fait que les artistes attendent le retour de Vivement Dimanche, certains téléspectateurs semblent plus réticents concernant le retour de l'animateur. Le journal Courrier de l'Ouest a posté un sondage pour demander : "Êtes-vous favorable au retour à l’antenne de Michel Drucker ?". Et le résultat a été étonnant. 81% des 2877 personnes interrogées ont répondu "non". Ils ont justifié leur choix en expliquant : "Je n’ai rien contre lui, mais place aux jeunes. Un peu de nouveauté ne fera pas de mal", ou encore "J’ai 73 ans et je suis contre ces vieux qui veulent rester".

Par J.F.