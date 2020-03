Michel Drucker : comment la famille de Patrick Le Lay a sauvé la sienne pendant la guerre

Patrick Le Lay est décédé mercredi 18 mars à l'âge de 77 ans des suites d'une longue maladie. De 1988 à 2008, il a occupé le poste de Président-directeur général de TF1. Depuis l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités lui rendent hommage, à commencer par Claire Chazal. Au micro d'Europe 1, elle a eu quelques mots à l'attention de son ancien patron, qui lui a fait vivre ses "plus belles années professionnelles". Et de poursuivre : "C'est lui qui est venu me chercher. J'étais sur Antenne 2 à l'époque, je présentais les journaux de la nuit. C'était un moment très dense, avec la première guerre du Golfe, c'est peut-être ça qui fait qu'il m'a remarquée".

Dans une interview au Parisien, Michel Drucker a lui aussi salué la mémoire de son ami. "Je suis bouleversé. C'est son fils Laurent-Eric qui m'a appelé pour me l'annoncer", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "Patrick, c'était un homme brillant et en un an, il a tout appris et tout compris de la télé. Avec sa dream-team, Etienne Mougeotte, Jean-Claude Dassier, PPDA, Robert Namias, il a fait de TF1 la chaîne la plus puissante d'Europe. C'était aussi un homme très cultivé. Il ne le disait pas, mais il avait une librairie de livres anciens à Saint-Malo en Bretagne. Il était brut de décoffrage et très drôle".

"À jamais nos familles ont été liées"

Si Michel Drucker est autant affecté par la disparition de Patrick Le Lay, c'est parce que sa famille a sauvé la sienne pendant la guerre, comme il l'a raconté à nos confrères. "La famille Le Lay a beaucoup compté dans ma vie, c'est grâce à elle que je suis en vie. À l'été 1942, alors que mon père qui était juif avait été arrêté par la Gestapo, Pierre Le Lay, un intellectuel qui parlait allemand, a sauvé ma mère. Enceinte de moi avec un petit garçon de 1 an, mon frère Jean, elle se faisait contrôler sur les quais de la gare de Rennes et n'avait pas de papiers en règle. Alors qu'il ne la connaissait pas, le père de Patrick s'est fait passer pour son mari", a-t-il dit.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. "Durant trois ans, la famille Le Lay et celle du Docteur Faget nous ont accueillis tous les trois dans le village Plémet, dans les Côtes-d'Armor. Pour moi, les Le Lay ont été des Justes. À jamais nos familles ont été liées", a-t-il continué.

