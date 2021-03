Michel Drucker de retour sur France 2 : l'émouvant hommage de Gad Elmaleh

C'était un jour très attendu pour les fans de Michel Drucker ! L'animateur a fait son grand retour sur le plateau de "Vivement Dimanche" ce 28 mars. En septembre dernier, il avait subi une importante opération du coeur et à la suite de cela, il avait été soumis à une longue convalescente. Et pour cause, alors que tout semblait rentré dans l'ordre, Michel Drucker a dû faire face à l'infection de sa cicatrice. Un imprévu qui a retardé une nouvelle fois sa grande rentrée sur France Télévisions. Mais après plusieurs semaines de repos supplémentaire, son retour a enfin été acté au dimanche 28 mars. Une rentrée placée évidemment sous le signe de la Covid-19 et donc sans public, mais avec pléthore d'invités, dont Gad Elmaleh.

"Merci pour ton soutien durant tous ces mois de douleur"

L'humoriste est très proche de l'animateur et souhaitait coûte que coûte être présent pour cette grande rentrée. En effet, comme l'a annoncé Michel Drucker, Gad Elmaleh est venu spécialement du Maroc pour cette grande journée. "Gad, merci pour tout. Merci pour ton soutien durant tous ces mois de douleur. Tu m'avais dit : 'Je serais là le jour de ton retour'. Tu es rentré du Maroc exprès et tu es là", a-t-il dit.

Très ému, Gad Elmaleh lui a ensuite rendu un bel hommage. "Je suis très, très touché. Je suis très, très heureux de te voir ici et très, très ému aussi. Depuis ce matin, je pense à des vannes que j'avais envie de faire dès que j'allais rentrer et le fait de te voir ici après tout ce temps, ça va me prendre un petit temps avant de les faire. C'est vrai qu'on a pu se parler, un peu, pendant ces moments qui étaient difficiles pour toi. J'ai essayé de te faire rire parfois", a-t-il confié.

