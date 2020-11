Michel Drucker : en soins intensifs, il a subi une nouvelle opération en urgence

C'est une nouvelle qui avait inquiété bon nombre de ses fans. Le 27 septembre dernier, Michel Drucker subissait une opération du coeur. En effet, l'animateur de Vivement dimanche prochain avait décidé de subir cette opération dans le but de déboucher ses artères et ainsi prévenir un infarctus. Delphine Ernotte avait tenu à rassurer les téléspectateurs sur l'état de santé de Michel Drucker. "Heureusement, l'intervention chirurgicale de Michel s'est bien passée. Il est combatif et le moral est bon. Cette annonce va être un choc pour son public, mais il tient à rassurer tout le monde".

Évidemment, la rentrée de l'animateur était suspendue en attendant que ce dernier se remette sur pied.

L'animateur placé en soins intensifs

Il y a quelques jours, la productrice de l'émission Françoise Coquet avait annoncé que malgré sa convalescence, l'animateur ne pourrait pas être de retour à la télévision avant 2021.

Une nouvelle qui avait évidemment inquiété les téléspectateurs, soucieux de la potentielle dégradation de l'état de santé de Michel Drucker. Et il semblerait que cela se confirme. En effet, selon les informations du magazine Ici Paris, il aurait subi une nouvelle intervention en urgence. Ils assurent que "sa cicatrice se serait dangereusement infectée", raison pour laquelle les médecins auraient décidé de l'opérer une seconde fois. Ici Paris écrit ensuite que "l'opération aurait duré trois heures. Il aurait du mal à parler. Et même si l'intervention s'est bien passé, elle aurait beaucoup fatigué l'animateur". Raison pour laquelle Michel Drucker aurait été placé en soins intensifs "pour au moins quinze jours".

Par J.F.