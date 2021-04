Michel Drucker évoque ce qui lui a permis d'être sauvé

Michel Drucker se considère comme "un survivant". Après deux lourdes opérations du coeur en septembre dernier, l'animateur a vécu une épreuve difficile. Opéré d'un triple pontage pour déboucher ses artères cardiaques, il avait de nouveau été hospitalisé pour éviter une infection de sa cicatrice. Passé près de la mort et amaigri de 10 kilos, Michel Drucker était dans un état "gravissime", a-t-il confié dans 20h30 le dimanche 25 avril. De retour à la télévision où il a repris la présentation de Vivement Dimanche, Michel Drucker a raconté sa longue hospitalisation suivie de sa difficile rééducation dans son nouveau livre "Ça ira mieux demain". Invité dans C à vous ce vendredi 30 avril, le présentateur est revenu sur son "opération à coeur ouvert, avec 25% de risques d’échec".

"C'est une addiction notre métier"

"Ça a très mal commencé, par un problème de thyroïde l'été dernier, et puis j'avais les défenses immunitaires affaiblies. Et puis voilà, il y eu une bactérie qui a contaminé cette septicémie, et qui a commencé à attaquer la valve mitrale, le rein et puis la rate, et deux petits emboles qui sont montés au cerveau. L'artère droite était bouchée avec un risque d'amputation sous le genou... ça fait beaucoup", a expliqué Michel Drucker sur les différents problèmes qu'il a rencontré. "Très mal" à cette période, il a voulu faire passer comme message aux téléspectateurs l'importance du "mental". "C'est parce que j'ai eu cette hygiène de vie et que je fais du sport depuis des années, que je m'en suis sortie. Sinon on ne m'aurait pas opéré". Lors de sa rééducation, Michel Drucker a été poussé par son envie de retrouver les plateaux de télévision. "J'ai pensé à ça pendant des mois", a confié l'animateur porté par sa passion. "C'est une addiction notre métier. J'ai été vacciné à la télévision il y a 57 ans", a ajouté Michel Drucker aujourd’hui heureux d'avoir retrouvé son métier.

Par Marie Merlet