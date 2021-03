Michel Drucker : France 2 annonce son retour avec un étonnant teaser

Les fans attendent ce moment avec impatience. Après des mois d'absence à cause d'une lourde opération, Michel Drucker fera finalement son grand retour sur France 2 le 28 mars 2021 après plusieurs reports. Dans un entretien accordé à "Télé Star", l'animateur de "Vivement Dimanche" s'était confié sur son grand retour qu'il appréhende. "Ma plus grande angoisse, c'est de me casser la figure. Les médecins me prennent pour un extraterrestre. Normalement, il faut un an pour se remettre d'une telle opération. Je ne veux pas apparaître diminué, que les gens se disent que j'ai dérouillé. Normalement, il faut un an pour se remettre d'une telle opération. Moi, sans la télé, je suis comme handicapé. Je ne déconne pas, non plus : 1h30 de sport le matin et sieste l'après-midi", disait-il.

Michel Drucker se remet en selle

Plus que quelques jours avant que Michel Drucker ne retrouve son canapé rouge. L'émission se fera évidemment en petit comité avec la crise sanitaire de la Covid-19. Et qui dit retour exceptionnel dit invités exceptionnels. L'animateur devrait recevoir pas moins de vingt personnalités pour cette émission spéciale.

Et pour l'occasion, France 2 vient de publier une nouvelle vidéo sur son compte Twitter. La chaîne vient de dévoiler un teaser étonnant sur le retour de Michel Drucker. On voit l'animateur monter sur un vélo avec le jeu de mot suivant : "Il se remet en selle". En fin de vidéo, le visage de Michel Drucker apparaît enfin et ce dernier déclare tout sourire : "La télé, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas".

Il est de retour !

Vivement dimanche prochain. pic.twitter.com/UM13v0LirY — France 2 (@France2tv) March 21, 2021

Par J.F.