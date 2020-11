Michel Drucker : Jérôme Anthony "admiratif", il lui adresse un message (Exclu vidéo)

Ces dernières semaines ont été pour le moins éprouvantes pour Michel Drucker. Après une première opération du coeur réussie, l'animateur de 78 ans a dû être de nouveau hospitalisé en urgence début novembre. Sa cicatrice s'était infectée et il a subi une seconde opération, comme l'annonçait le magazine "Ici Paris". Contacté par messagerie par les journalistes de "Midi Libre", Michel Drucker leur a donné de ses nouvelles.

"Je sors de l'hôpital dans quelques jours, pour une rééducation de plusieurs semaines", a-t-il dit. Et de poursuivre sur les coulisses de sa seconde opération. "C'est vrai que j'ai subi une très lourde opération. 7h30 sur la table d'opération. Mais j'ai un coeur tout neuf". En octobre dernier, sa productrice Françoise Coquet s'était confiée au Parisien sur le retour de Michel Drucker à la télévision. Elle avait alors dit qu'il ne pourra pas reprendre l'antenne avant février 2021.

"J'espère vous revoir très vite..."

Invité d'Evelyne Thomas dans sa nouvelle émission diffusée du lundi au jeudi sur Non Stop People, Jérôme Anthony a raconté ses débuts à la télévision, mais pas seulement. En effet, l'animatrice lui a proposé d'envoyer un message à Michel Drucker pour lui demander "une recette, un conseil" sur sa longévité à l'antenne.

Voilà son message : "Michel, vous savez que je vous admire beaucoup, et votre parcours et toute cette période que tous les gens du métier auraient aimé vivre (...) Je ne sais pas si on se sent mieux aujourd'hui à notre époque, je suis moins sûr. En tout cas, vous avez vécu les plus belles années de la télé. Comment durer aussi longtemps ? On a tous envie d'avoir ce secret. Livrez-nous ce secret et j'espère vous revoir très vite et en très, très bonne santé".

