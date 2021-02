Michel Drucker : la date de son retour sur France 2 dévoilée

Michel Drucker va bientôt retrouver son canapé rouge dans Vivement Dimanche. Absent des plateaux de télévision depuis le mois de septembre après son opération du coeur et d'une autre opération d'urgence à cause d'une infection à sa cicatrice, l'animateur de 78 ans était depuis en rééducation. Mais la vedette du petit écran prépare son retour. Selon les informations du Parisien, Michel Drucker va enregistrer un numéro spécial de Vivement dimanche qui sera diffusé le 28 mars sur France 2. Pour cette émission qui s'annonce riche en émotion, de nombreuses personnalités ont été sollicitées et plusieurs humoristes seront présents autour de l'animateur. Sur le plateau sans public, seulement quatre personnes pourront s’installer en même temps sur les canapés rouges, en raison de la situation sanitaire.

De retour au Studio Gabriel

Avant le tournage qui se déroulera une semaine avant la diffusion de l'émission, Michel Drucker a déjà retrouvé les locaux du Studio Gabriel, où il a ses bureaux, ainsi que sa coproductrice Françoise Coquet. Après six mois de convalescence, l'animateur n'y était pas retourné depuis le 14 juillet dernier, lorsqu'il avait participé au dispositif de France Télévisions pour couvrir le défilé militaire sur les Champs-Elysées. Après avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, Michel Drucker qui a "frôlé la mort et frôlé l’amputation" d'une jambe, s'est retrouvé très affaibli. Amaigri de 10 kilos, Michel Drucker était devenu "une ombre". "J'avais la cage thoracique douloureuse, avec un corset pour maintenir tout ça. On redevient un pantin. Incapable de se lever tout seul, de marcher sans perfusion", avait-il confié au Parisien en décembre dernier.

Par Marie Merlet