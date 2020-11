Michel Drucker opéré du coeur : Il brise le silence

L'année 2020 a été très éprouvante pour de nombreuses personnes et notamment pour Michel Drucker. Le visage emblématique de France 2 a été opéré du coeur le 27 septembre dernier. Agé de 71 ans, Michel Drucker a dû subir un triple pontage coronarien afin de déboucher ses artères et ainsi prévenir un infarctus. Alors que l'opération de l'animateur de "Vivement dimanche" s'était déroulée avec succès et qu'il était sur la voie de la guérison après des semaines passées dans un centre de rééducation, Michel Drucker a connu un nouveau drame. Début novembre, il a dû subir en urgence une nouvelle intervention du coeur et a été placé en réanimation. D'après les informations du magazine Ici Paris, "sa cicatrice se serait dangereusement infectée." Les médecins n'ont donc pas hésité à l'opérer une seconde fois. Alors que tous ses fans s'inquiètent concernant son état de santé, le mari de Dany Saval est sorti du silence et a donné de ses nouvelles, qui sont plutôt rassurantes.

"7h30 sur la table d'opération"

Contacté par messagerie par des journalistes de Midi Libre, Michel Drucker leur aurait assuré qu'il se portait bien. "Je sors de l’hôpital dans quelques jours, pour une rééducation de plusieurs semaines", a-t-il partagé. Une nouvelle qui pourrait redonner le sourire à un grand nombre de ses fidèles. Il a toutefois donné quelques précisions sur sa seconde opération qui a été particulièrement longue. "C’est vrai que j’ai subi une très lourde opération. 7h30 sur la table d’opération. Mais j’ai un cœur tout neuf", a poursuivi le présentateur de "Vivement dimanche". Après sa sortie, Michel Drucker devra refaire de la rééducation mais il devrait pouvoir reprendre la direction du studio Gabriel courant 2021.

Par Solène Sab