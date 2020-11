Michel Drucker opéré du coeur : il donne de ses nouvelles pour la première fois

Le 27 septembre dernier Michel Drucker subissait une opération du coeur. C'est Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions qui donnait de ses nouvelles et qui expliquait les raisons de cette intervention.

L'animateur de France 2 avait décidé de se faire opérer dans le but de déboucher ses artères et prévenir d'un potentiel infarctus. Quelques proches avaient donné de ses nouvelles en expliquant que Michel Drucker se remettait sur pied tout doucement.

Mais ce mercredi 4 novembre, les fans de l'animateur ont connu une belle frayeur. En effet, selon les informations du magazine Ici Paris, il aurait subi une nouvelle intervention. Sa cicatrice se serait gravement infectée et Michel Drucker aurait été placé en soins intensifs.

"je serai de retour dans quelques mois"

Sa rentrée sur France 2 prévue pour fin 2020 ne sera pas avant 2021 comme l'avait expliqué France Coquet, sa co-productrice mais également son amie. "En trois semaines sans bouger dans son lit, il a maigri et perdu des muscles. Mais il a envie de vite récupérer sa forme".

Et pour la première fois depuis son opération, Michel Drucker a pris la parole. Contacté par Télé-Loisirs, l'animateur a tenu à rassurer les téléspectateurs par SMS : "Je vais de mieux en mieux, après une lourde opération à cœur ouvert. Je serai de retour dans quelques mois, avec un cœur tout neuf… et en pleine forme."

Les téléspectateurs retrouveront l'animateur dans quelques semaines sur son célèbre canapé rouge. En attendant, ils peuvent profiter de best-of diffusés chaque dimanche après-midi.

Par J.F.