Michel Drucker opéré du coeur : il prend une décision radicale pour son retour

Le Parisien dévoilait le 27 septembre dernier que Michel Drucker venait de se faire opérer du coeur. Delphine Ernotte-Cunci, la présidente de France Télévisions a rapidement donné des nouvelles concernant l'animateur emblématique de la chaîne. "Heureusement, l'intervention chirurgicale de Michel s'est bien passée. Il est combatif et le moral est bon. Cette annonce va être un choc pour son public, mais il tient à rassurer tout le monde". Évidemment, cette intervention a retardé sa rentrée sur France 2. Toujours présent dans l'émission Vivement Dimanche, aucune date de retour n'a pour l'instant été annoncée. "Michel a besoin de repos. Il ne sera pas à l'antenne pendant encore quelques semaines. Nous allons attendre qu'il soit complètement rétabli. En attendant, nous allons diffuser des best of de Vivement dimanche. On a beaucoup de matière, comme le dernier entretien de Jacques Chirac, par exemple" confiait au Parisien Stéphane Sitbon-Gomez.

"Il a goûté à ce format"

Ce mercredi 7 octobre, la vétérinaire Hélène Gateau, chroniqueuse dans l'émission, qui était invitée au micro de Maxime Guény sur Radio VL. Elle s'est confiée sur le retour de l'émission, et a fait part une révélation. "Il est en convalescence. Tout se passe bien, après c'est sûr que ça a été un petit coup dur pour tout le monde mais il est déjà en train de penser à sa rentrée télé, donc je pense qu'il va mieux". Et cette nouvelle saison sera différente.

Et pour cause, après le confinement, Michel Drucker avait changé de format en se retrouvant seul face à l'invité, sans chroniqueur et il semblerait qu'il y ait pris goût. "Malheureusement, il repart sans chroniqueurs (...) Il a goûté à ce format (...) Il a envie de continuer dans cette formule-là (...) Moi je suis heureuse d'avoir fait deux saisons avec lui car c'était magique de se dire que j'étais avec le taulier de la télé".

Par J.F.