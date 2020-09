Michel Drucker opéré du coeur : la date de son retour à l'antenne dévoilée ?

L'animateur le plus emblématique de la télévision française vient de faire une belle frayeur à ses proches mais également à tous ses fans. En effet, Michel Drucker a été hospitalisé en début de semaine. Tout a commencé cet été lorsque l'animateur féru de vélo, a eu quelques problèmes d'essoufflements. Son médecin traitant lui conseille alors de faire une batterie de tests afin de voir si tout est en ordre. Et il a vu juste.

Michel Drucker vient de passer une semaine à l'hôpital et a subi une opération du coeur ce samedi 26 septembre dans le but de "déboucher les artères coronaires, qui ont pour rôle de vasculariser le muscle cardiaque, afin de prévenir tout infarctus". Delphine Ernotte-Cunci, la présidente de France Télévisions, lui a rendu visite et a tenu à rassurer le public : "Heureusement, l'intervention chirurgicale de Michel s'est bien passée. Il est combatif et le moral est bon. Cette annonce va être un choc pour son public, mais il tient à rassurer tout le monde".

un retour le 18 octobre ?

Le mari de Dany Saval ne se retire pas de la télévision pour autant. Sa rentrée doit se faire le 18 octobre prochain, mais pour l'instant rien n'est moins sûr. "Michel a besoin de repos. Il ne sera pas à l'antenne pendant encore quelques semaines. Nous allons attendre qu'il soit complètement rétabli" confie au Parisien Stéphane Sitbon-Gomez, le nouveau patron des programmes et des antennes de France Télévision, "En attendant, nous allons diffuser des best of de Vivement dimanche. On a beaucoup de matière, comme le dernier entretien de Jacques Chirac, par exemple".

Par J.F.