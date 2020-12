Michel Drucker opéré du coeur : la date de son retour à l'antenne dévoilée

En septembre dernier, Michel Drucker subissait une lourde opération du coeur. "Je suis un miraculé, j'ai évité la catastrophe" déclarait l'animateur après avoir expliqué qu'il avait évité de peu une amputation de la jambe, suite à des complications survenues après l'opération.



Le 4 décembre dernier, Michel Drucker était en direct par téléphone, sur le plateau de l'émission "Touche pas à mon poste, ouvert à tous", animée par Benjamin Castaldi. L'occasion pour lui de se confier sur ses derniers mois difficiles. "Une bactérie a migré sur la valve, elle a infecté une partie du cœur, engendrant une septicémie, ça a touché le rein, la rate… Et je peux le dire maintenant, il y avait deux petits saignements au niveau cérébral qui étaient inquiétants" avait-il expliqué avant d'ajouter : "Oui, j’ai frôlé la mort et frôlé l’amputation, car la bactérie avait bouché l’artère de la jambe droite, qui commençait à se nécroser, et à quelques jours près on aurait sans doute amputé".

Michel Drucker prêt à revenir à l'antenne

Si Michel Drucker est forcé au repos depuis sa sortie de l'hôpital, il ne pense qu'à une chose : reprendre le chemin des plateaux. Ce samedi 19 décembre 2020, il a d'ailleurs été joyeux de signer une petite apparition téléphonique dans l'émission "Les Enfants de la télé" présentée par Laurent Ruquier. L'occasion pour lui de se livrer sur sa convalescence : "J'ai découvert des émissions que je ne regardais pas en temps normal, parce que le matin je ne regarde pas toujours la télévision. Donc j'ai beaucoup regardé la télé et puis je vous regarde chaque dimanche avec plaisir parce que tous vos souvenirs, eh bien, je les ai partagés aussi".



L'animateur a donc assuré qu'il ne compte pas rester chez lui éternellement puisque les médecins se veulent rassurants : "Les cardiologues m'ont assuré que si je continuais à bien faire cette rééducation, je pourrais peut-être revenir sur mon canapé à la fin du mois de mars. Je ne pense qu'à ça".

Par E.S.